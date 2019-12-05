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Сніг та ожеледиця: яка ситуація на дорогах країни

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 10:51
Сніг та ожеледиця: яка ситуація на дорогах країни
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сніг та ожеледь на дорогах фіксують у трьох областях

У четвер, 5 листопада, погода в Україні спричинить ожеледицю на автодорогах Рівненької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укравтодору" в Facebook.

Як повідомляється, на більшості автодоріг країни покриття сухе, а у Івано-Франківській та Луганській областях місцями спостерігається засніженість. Ожеледиця можлива місцями на дорогах Рівненської області.

Крім того, на дорогах виконують роботи з протидії ожеледиці, а саме обробляють протиожеледними матеріалами. На даний момент забезпечено проїзд всіма дорогами України, заторів не фіксують.

"Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 173 одиниці техніки та 223 робітників", - додали у відомстві.

Сніг та ожеледиця: яка ситуація на дорогах країни

Ситуація на дорогах

Нагадаємо, за прогнозом українських синоптиків, сьогодні у Харківській та Луганській областях очікується невеликий сніг, а на решті території без опадів. Очікується невелике потепління до +5 градусів, однак вночі термометри знову покажуть до -7 морозу.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що через антициклон Sarena, який утворився над Чорним морем, снігопади відступлять з України.

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