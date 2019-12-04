Из-за антициклона в Украине снегопады отступят

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ближайшие дни снегопадов в Украине не будет

Погода в Украине завтра, 5 декабря, и в ближайшие дни будет прохладной, но без осадков из-за антициклона Sarena. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По данным синоптика, над Черным морем образовался антициклон Sarena, который повлияет на погодную ситуацию в Украине. Так, в ближайшие дни снегопадов на территории страны, кроме Луганской и Харьковской областей, ожидать не стоит.

Также возможно небольшое дневное потепление до +1 до +5 градусов, на востоке температура будет колебаться от -2 до +2. Ночью термометры покажут от -1 до -5, а в западных областях температура опустится до -7...-9 градусов.

В столице завтра также будет сухо. Днем потеплеет до +2...+4 градусов, однако ночью столбики термометров вновь опустятся до -1...-3. Ветер в Киеве будет юго-восточным, 3-8 м/сек.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" предупредили водителей о возможном снеге и гололеде на дорогах. В ведомстве отметили, что в Запорожской и Донецкой областях на дорогах возможна гололедица, а в Сумской области - местами накат.

Как писало РБК-Украина, в среду, 4 декабря, синоптики прогнозируют сухую и прохладную погоду. Днем температура будет колебаться от +2 до -3, а ночью столбики термометров опустятся до -3...-6. В Киеве сегодня также без снега, днем от -1 до +1.