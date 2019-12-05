Температурные перепады и снег на востоке: прогноз на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня днем до +4 градусов

Погода в Украине в четверг, 5 ноября, продолжит улучшаться, температура воздуха днем местами поднимется до +5 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня в Украине сохранится потепление, температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +5 градусов. Небольшой снег пройдет в Харьковской и Луганской областях, на остальной территории без осадков. Ночью темперутура воздуха снизится до -1...-4 градусов, местами термометры опустятся до -5...-7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня днем также осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +2 до +4 градусов тепла, ночью термометры покажут от 0 до -2 мороза. Ветер западный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что из-за антициклона Sarena, который образовался над Черным морем, снегопады отступят из Украины. В ближайшие дни осадки возможны лишь в некоторых восточных областях.

Кроме того, в "Укравтодоре" предупреждали водителей о возможном снеге и гололеде на дорогах Украины.