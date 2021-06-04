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СНБО взялся за качество питьевой воды, но решение принять не удалось

Автор: Анастасия Рокитна

СНБО сегодня рассмотрел вопрос о состоянии водных ресурсов в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен подготовкой к этому вопросу.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, к этой теме глава Госводагентства был готов недостаточно, поэтому принято решение перенести этот вопрос на следующее заседание.

"Мы должны знать, которую мы пьем воду. Что от этого происходит с нашим населением. И главное понять, куда после использования уходит вода", - отметил Данилов.

В качестве примера он назвал Бортническую станцию в Киеве, которую уже более 10 лет планируют реконструировать.

"Процесса нет. На сегодняшний день выбросы в Киеве вдвое превышают все нормы, которые есть сегодня в нашем государстве", - отметил он.

Также на заседании обратили внимание на южные регионы. В частности, волнует вопрос качества питьевой воды.

"Вопрос снят с повестки дня. Голосования не было. Отправлено на дополнительные проработки", - заявил Данилов.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что сегодня есть вероятность того, что радиоактивная вода из оккупированного Донбасса может попасть в Азовское море.

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Новости Украины СНБОводаАлексей Данилов