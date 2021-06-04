РНБО взявся за якість питної води, але рішення прийняти не вдалося

За його словами, до цієї теми голова Держводагентства був готовий недостатньо, тому прийнято рішення перенести це питання на наступне засідання.

"Ми маємо знати, яку ми вживаємо воду. Що від цього є з нашим населення. І головне зрозуміти, куди після використання йде вода", - зазначив Данілов.

Як приклад він назвав Бортницьку станцію у Києві, яку вже більше 10 років планують реконструювати.

"Процесу немає. На сьогоднішній день викиди в Києві вдвічі перевищують всі норми, які є сьогодні в нашій державі", - зазначив він.

Також на засіданні звернули увагу на південні регіони. Зокрема, хвилює питання якості питною води.

"Питання знято з порядку денного. Голосування не було. На додаткове опрацювання", - заявив Данілов.