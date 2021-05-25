Радиоактивная вода с Донбасса может попасть в Азовское море, - Шмыгаль

На сегодня есть вероятность того, что радиоактивная вода с оккупированного Донбасса может попасть в Азовское море. Поэтому для обследования туда нужно направить экспертов МАГАТЭ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на переговорах с посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри, передает правительственный портал .

По его словам, на временно оккупированных украинских территориях уже закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур, что угрожает безопасности региона. Шмыгаль подчеркнул, что на некоторых объектах есть риск попадания загрязненной радиацией воды в питьевые горизонты, и через речную систему - к Азовскому морю.

"Для обследования этого участка необходимо направить экспертов МАГАТЭ. Организация такой наблюдательной миссии - это вклад в безопасность региона. Ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагалось почти 1 200 источников ионизирующего излучения", - отметил Шмыгаль.