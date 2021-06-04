Зеленский сегодня созывает СНБО: что известно

В пятницу состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины . Во время заседания рассмотрят восемь вопросов.

Что известно о сегодняшнем заседании СНБО, в материале РБК-Украина.

В СНБО официально анонсировали, что президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания. Она состоит из 8 вопросов.

На заседании планируют:

обсудить углубление сотрудничества с НАТО,

заслушать отчеты о выполнении решений СНБО.

Полный список вопросов не опубликовали.

Как сообщал источник РБК-Украина в Офисе президента, заседание СНБО планировали назначить на четверг или пятницу. Тогда еще повестки дня не было.

Отметим, ранее сообщалось, что в СНБО направят санкционный список в отношении Беларуси. Однако, в прошлую пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока не получал этот список.

На прошлом заседании СНБО принял ряд решений. Они коснулись санкций против криминальных авторитетов и воров в законе, а также об аудите государственных дач, в которых проживают "непонятные люди".