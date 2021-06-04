Зеленский сегодня созывает СНБО: что известно
В пятницу состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Во время заседания рассмотрят восемь вопросов.
Что известно о сегодняшнем заседании СНБО, в материале РБК-Украина.
В СНБО официально анонсировали, что президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания. Она состоит из 8 вопросов.
На заседании планируют:
- обсудить углубление сотрудничества с НАТО,
- заслушать отчеты о выполнении решений СНБО.
Полный список вопросов не опубликовали.
Как сообщал источник РБК-Украина в Офисе президента, заседание СНБО планировали назначить на четверг или пятницу. Тогда еще повестки дня не было.
Отметим, ранее сообщалось, что в СНБО направят санкционный список в отношении Беларуси. Однако, в прошлую пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока не получал этот список.
На прошлом заседании СНБО принял ряд решений. Они коснулись санкций против криминальных авторитетов и воров в законе, а также об аудите государственных дач, в которых проживают "непонятные люди".
Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах. В документе говорится, что решение о внесении лица в реестр олигархов будет принимать СНБО.
Отметим, спикер Рады Дмитрий Разумков увидел конфликт интересов в законе об олигархах, это касается СНБО.