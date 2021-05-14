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РНБО затвердила стратегію розвитку кібербезпеки

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Києва, П'ятниця 14 травня 2021 18:12
РНБО затвердила стратегію розвитку кібербезпеки Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні затвердила стратегію розвитку кібербезпеки. Стратегію схвалили на п'ять років.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу.

"На засіданні РНБО була схвалена стратегія розвитку кібербезпеки на наступні п'ять років. Мені здається, що і підхід до формування цієї стратегії, і якість цього документа і актуальність вони на вищому рівні. від аудиту сьогоднішньої ситуації від розуміння нам треба робити, щоб наша країна стала передовою країною в світі з кіберзахисту", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що Україна хоче посилити співпрацю з кібербезпеки з країнами Балтії через російську агресію.

Крім того, раніше Національний центр кібербезпеки при РНБО завершив розробку Стратегії кібербезпеки України.

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