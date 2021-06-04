СНБО сегодня рассмотрел восемь вопросов: что известно

Тайные вопросы

По словам Данилова, на сегодняшнем заседании СНБО в тайном режиме рассмотрел вопрос о ситуации в приграничных областях и усилении оборонных способностей в этих регионах. Этот вопрос вынесли на заседание СНБО по результатам поездки президента Владимира Зеленского к админгранице с Крымом.

Еще одним тайным вопросом стали мероприятия по интеграции Украины в НАТО. Все решения по этому вопросу, как отметил Данилов, были приняты единогласно.

Борьба с терроризмом

Третьим вопросом заседания СНБО, как рассказал Данилов, был обзор общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Докладывал по этому вопросу представитель Службы безопасности Украины.

Совершенствование сферы нацбезопасности и обороны

Также на заседании СНБО рассмотрели вопросы усовершенствования сферы нацбезопасности и обороны. Как пояснил Данилов, речь идет о расширении центров в секторе нацбезопасности и обороны, в частности, приобщении к ним ситуативных центров при Кабмине.

Развитие авиастроительной отрасли

Совет нацбезопасности и обороны обсудил развитие авиастроительной отрасли в Украине. СНБО, в частности, принял решение о развитии авиастроительной отрасли в ближайшие пять лет. Как добавил Данилов, глава государства уделяет большое внимание этому вопросу.

Состояние воды в Украине

СНБО сегодня начал обсуждение вопроса касательно состояния водных ресурсов в Украине и обеспечения населения качественной питьевой водой, однако Зеленский был не доволен подготовкой этого вопроса, поэтому его рассмотрение перенесли. Вопрос рассмотрят на следующем заседании СНБО.

"Речь идет о том, что мы должны знать, какую мы употребляем воду, и понимать, куда после использования отправляется вода", - пояснил Данилов.

Отправка украинских миротворцев в ДР Конго

Как рассказал Данилов, на заседании СНБО обсудили увеличение украинского миротворческого персонала в Демократической Республике Конго. СНБО единогласно принял решение по этому вопросу.

Отчеты о выполнении предыдущих решений СНБО

На сегодняшнем заседании СНБО заслушали отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о выполнении санкций в отношении "воров в законе" и криминальных авторитетов. Аваков доложил, что в Украине не осталось ни одного "вора в законе" из санкционного списка.

Кроме того, на СНБО заслушали отчет о выполнении решения о "большом переселении" с государственных дач. Как рассказал Данилов, имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице уже покидают первые 20 человек.