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В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов

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Украина, Пятница 04 июня 2021 16:53
В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что в санкционных списках, которые утверждает ведомство, нет ни одного случайного человека. По каждому лицу проводят тщательную проверку.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Все списки заранее проверяют, верифицируются. Более того, они верифицируются не только на территории Украины, они верифицируются на территории разных стран. Все люди, которые попадают в списки, попадают за те или иные преступления" , - заверил секретарь.

Данилов подчеркнул, что в отношении каждого лица проводят тщательную проверку.

"Ни одного случайного человека по спискам, утвержденным СНБО, появиться не может. По каждому человеку происходит тщательная проверка", - добавил он.

Напомним, в пятницу состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Во время заседания рассмотрели восемь вопросов.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах. В документе говорится, что решение о внесении лица в реестр олигархов будет принимать СНБО.

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В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов
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