Стало известно, что сегодня рассмотрит СНБО. Среди тем - закон об олигархах
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу проверит, как были выполнены прошлые решения. Также на заседании рассмотрят законопроект об олигархах.
Об этом РБК-Украина сообщили источники, причастные к подготовке заседания.
По словам одного из них, среди прочего рассмотрят выполнение санкций против "воров в законе" и заслушают аудит государственных резиденций на территории Конча-Заспы.
Также предусмотрен доклад о состоянии защищенности Украины, в частности в антитеррористической сфере.
Кроме того, СНБО намерен рассмотреть законопроект об олигархах, который накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Совбез наложит санкций на пятерых нардепов. Однако источники РБК-Украина опровергают эту информацию.
Два источника уточнили, что заседание начнется в 14:00.
Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах. В документе говорится, что решение о внесении лица в реестр олигархов будет принимать СНБО.
Отметим, в Раде прокомментировали внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об олигархах.