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Стало известно, что сегодня рассмотрит СНБО. Среди тем - закон об олигархах

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Киев, Пятница 04 июня 2021 12:38
Стало известно, что сегодня рассмотрит СНБО. Среди тем - закон об олигархах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу проверит, как были выполнены прошлые решения. Также на заседании рассмотрят законопроект об олигархах.

Об этом РБК-Украина сообщили источники, причастные к подготовке заседания.

По словам одного из них, среди прочего рассмотрят выполнение санкций против "воров в законе" и заслушают аудит государственных резиденций на территории Конча-Заспы.

Также предусмотрен доклад о состоянии защищенности Украины, в частности в антитеррористической сфере.

Кроме того, СНБО намерен рассмотреть законопроект об олигархах, который накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Совбез наложит санкций на пятерых нардепов. Однако источники РБК-Украина опровергают эту информацию.

Два источника уточнили, что заседание начнется в 14:00.

Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах. В документе говорится, что решение о внесении лица в реестр олигархов будет принимать СНБО.

Отметим, в Раде прокомментировали внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об олигархах.

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