Первые 20 человек покидают имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице: список
Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В СНБО назвали список этих лиц.
Об этом на брифинге сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений (в Конча-Заспе и Пуще-Водице - ред.)", - сказал Данилов.
Он зачитал список этих лиц:
- Панасюк Елена Викторовна
- Зубко Людмила Николаевна
- Ивченко Виктор Анатольевич
- Матвиенко Ольга Васильевна
- Пискун Святослав Михайлович
- Юрчик Сергей Владимирович
- Гаврилюк Лидия Михаловна
- Васюник Иван Васильевич
- Лавринович Александр Владимирович
- Череп Валерий Иванович
- Гайсинский Юрий Александрович
- Табачник Дмитрий Владимирович
- Петренко Николай Николаевич
- Макарьян Давид Борисович
- Макарьян Борис Петрович
- Папиш Илья Иосифович
- Ильин Александр Игоревич
- Богатырева Раиса Васильевна
- Семиноженко Владимир Петрович
- Тополов Виктор Семенович
Ранее Алексей Данилов сообщал, что в ближайшее время на заседаниях СНБО будет предоставлен отчет с аудита государственных дач на территории Конча-Заспы и Пуще-Водицы. Кроме того, подготовят данные о лицах, имеющих право на льготное проживание там.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине вскоре появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам. Он считает несправедливым, что там живут бывшие чиновники.