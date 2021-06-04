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Первые 20 человек покидают имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице: список

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Украина, Пятница 04 июня 2021 16:53
Первые 20 человек покидают имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице: список Фото: Данилов назвал лиц, покидающих имения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В СНБО назвали список этих лиц.

Об этом на брифинге сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений (в Конча-Заспе и Пуще-Водице - ред.)", - сказал Данилов.

Он зачитал список этих лиц:

  1. Панасюк Елена Викторовна
  2. Зубко Людмила Николаевна
  3. Ивченко Виктор Анатольевич
  4. Матвиенко Ольга Васильевна
  5. Пискун Святослав Михайлович
  6. Юрчик Сергей Владимирович
  7. Гаврилюк Лидия Михаловна
  8. Васюник Иван Васильевич
  9. Лавринович Александр Владимирович
  10. Череп Валерий Иванович
  11. Гайсинский Юрий Александрович
  12. Табачник Дмитрий Владимирович
  13. Петренко Николай Николаевич
  14. Макарьян Давид Борисович
  15. Макарьян Борис Петрович
  16. Папиш Илья Иосифович
  17. Ильин Александр Игоревич
  18. Богатырева Раиса Васильевна
  19. Семиноженко Владимир Петрович
  20. Тополов Виктор Семенович

Ранее Алексей Данилов сообщал, что в ближайшее время на заседаниях СНБО будет предоставлен отчет с аудита государственных дач на территории Конча-Заспы и Пуще-Водицы. Кроме того, подготовят данные о лицах, имеющих право на льготное проживание там.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине вскоре появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам. Он считает несправедливым, что там живут бывшие чиновники.

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