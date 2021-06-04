РНБО сьогодні розглянула вісім питань: що відомо

Таємні питання

За словами Данілова, на сьогоднішньому засіданні РНБО у таємному режимі розглянула питання щодо ситуації у прикордонних областях та посилення оборонних здатностей у цих регіонах. Це питання винесли на засідання РНБО за результатами поїздки президента Володимира Зеленського до адмінмежі з Кримом.

Ще одним таємним питанням стали заходи щодо інтеграції України в НАТО. Всі рішення щодо цього питання, як зазначив Данілов, були ухвалені одноголосно.

Боротьба з тероризмом

Третім питанням засідання РНБО, як розповів Данілов, був огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. Доповідав щодо цього питання представник Служби безпеки України.

Удосконалення сфери нацбезпеки і оборони

Також на засіданні РНБО розглянули питання удосконалення сфери нацбезпеки і оборони. Як пояснив Данілов, мова йде про розширення центрів в секторі нацбезпеки і оборони, зокрема, долучення до них ситуативних центрів при Кабміні.

Розвиток авіабудівельної галузі

Рада нацбезпеки і оборони обговорила розвиток авіабудівельної галузі в Україні. РНБО, зокрема, ухвалила рішення про розвиток авіабудівельної галузі у найближчі п'ять років. Як додав Данілов, глава держави приділяє велику увагу цьому питанню.

Стан води в Україні

РНБО сьогодні почала обговорення питання щодо стану водних ресурсів в Україні та забезпечення населення якісною питною водою, однак Зеленський був не задоволений підготовкою цього питання, тому його розгляд перенесли. Питання розглянуть на наступному засіданні РНБО.

"Мова йде про те, що ми повинні знати, яку ми вживаємо воду, та розуміти, куди після використання відправляється вода", - пояснив Данілов.

Відправка українських миротворців в ДР Конго

Як розповів Данілов, на засіданні РНБО обговорили збільшення українського миротворчого персоналу в Демократичній Республіці Конго. РНБО одноголосно ухвалила рішення щодо цього питання.

Звіти про виконання попередніх рішень РНБО

На сьогоднішньому засіданні РНБО заслухали звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо виконання санкцій щодо "злодіїв у законі" та кримінальних авторитетів. Аваков доповів, що в Україні не залишилося жодного "злодія в законі" із санкційного списку.

Крім того, на РНБО заслухали звіт про виконання рішення про "велике переселення" з державних дач. Як розповів Данілов, маєтки у Конча-Заспі та Пущі-Водиці вже залишають перші 20 осіб.