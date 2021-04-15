СНБО принял второй пакет санкций против контрабандистов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции за причастность к контрабанде. По его словам, на сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли новый пакет санкций против контрабандистов.
Об этом он заявил в своем видеообращении, которое есть в распоряжении РБК-Украина.
Как рассказал президент, СНБО решил ввести санкции против 12 человек, причастных к контрабанде. Кто именно попал в санкционный список СНБО, пока неизвестно.
"Персональные санкции. СНБО будет вводить санкции ко второй части контрабандистов. Применяются санкции к 12 лицам. Это не финал", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что некоторые фигуранты санкций против контрабандистов имеют по несколько гражданств, поэтому с этим планируют "разобраться".
"Видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств. Некоторые имеют даже три гражданства. С этим мы быстро разберемся", - добавил он.
Напомним, на прошлом заседании СНБО впервые приняли решение о введении санкций за причастность к контрабанде. Тогда санкции ввели против, как сказал Зеленский, "топ-10 контрабандистов".
Тогда в санкционный список попали 10 человек. Имена фигурантов санкционного списка позже объявил секретарь СНБО.
А вчера стало известно, что Зеленский лишил украинского гражданства двух участников санкционного списка, а также еще одного человека, который якобы причастен к контрабанде.