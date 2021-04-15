СНБО принял второй пакет санкций против контрабандистов, - Зеленский

Как рассказал президент, СНБО решил ввести санкции против 12 человек, причастных к контрабанде. Кто именно попал в санкционный список СНБО, пока неизвестно.

"Персональные санкции. СНБО будет вводить санкции ко второй части контрабандистов. Применяются санкции к 12 лицам. Это не финал", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что некоторые фигуранты санкций против контрабандистов имеют по несколько гражданств, поэтому с этим планируют "разобраться".

"Видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств. Некоторые имеют даже три гражданства. С этим мы быстро разберемся", - добавил он.