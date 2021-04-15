РНБО ухвалила другий пакет санкцій проти контрабандистів, - Зеленський

Як розповів президент, РНБО вирішила запровадити санкції проти 12 людей, які причетні до контрабанди. Хто саме потрапив до санкційного списку РНБО, поки що невідомо.

"Персональні санкції. РНБО буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуються санкції до 12 осіб. Це не фінал", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що деякі фігуранти санкцій проти контрабандистів мають по декілька громадянств, тому з цим планують "розібратися".

"Бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств. Деякі мають навіть три громадянства. З цим ми швидко розберемось", - додав він.