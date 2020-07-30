В РНБО запропонували екстрадувати з Білорусі в Україну найманців "Вагнера"

Фото: Сергій Кривонос (president.gov.ua)

Кривонос звернувся з цим питанням до МЗС

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Кривонос пропонує розглянути подання запиту на видачу громадян України, яких затримали у складі групи бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". Це б посилило нормальні відносини України та Білорусі.

Про це він сказав в ефірі "5 Каналу".

Кривонос вважає, що це "відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни".

За його словами, він вже звернувся з цим питанням до Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, вчора в Білорусі затримали 32 бійців російської приватної військової компанії "Вагнера". У білоруських правоохоронних органах заявили, що бійці ПВК прибули для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії в країні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і вимагає від Росії пояснень.

При цьому у Держдумі РФ вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.

Зазначимо, прикордонники Білорусі посилять оперативне прикриття державних кордонів після затримання бійців ПВК "Вагнера", посилять контроль і на кордоні з РФ.