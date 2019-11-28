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РНБО підготувала п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу

Новини » Політика     28.11.2019 - 13:05
РНБО підготувала п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу
Фото: Олексій Данілов (twitter.com/rnbo_gov_ua)

У РНБО не розкривають подробиці цих сценаріїв

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України підготувала п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час дискусія "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, РНБО ретельно вивчає ситуацію на тимчасово окупованих територіях і вже розробила 5 сценаріїв реінтеграції.

"Робота триває з першого дня, всі сценарії - на користь Україні", - заявив Данілов.

У той же час він не розкрив, про яких сценаріях йде мова і чи включають вони питання окупованого Криму.

РНБО підготувала п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" в Парижі не піде на поступки президенту Росії Володимиру Путіну.

Раніше також повідомлялося, що наступного року уряд Німеччини виділить 850 млн євро на гуманітарні проекти організації ADRA в Україні для допомоги мирним жителям Донбасу. Допомогою зможуть скористатися люди на Сході України, які особливо постраждали від тривалого конфлікту.

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