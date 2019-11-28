Зеленский не пойдет на уступки Путину на нормандской встрече, - Данилов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Секретарь СНБО прокомментировал возможность прямых переговоров с ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" в Париже не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его мнению, на саммите российская сторона будет делать все возможное, чтобы Украина пошла на прямые отношения с оккупированным Донбассом.

"Нужно понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация довольно сложная, нам нужна нормандская встреча… Я уверен, что от президента Зеленского ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, мы там не увидим", - отметил Данилов.

Он также уточнил, что украинская сторона будет действовать в соответствии с национальными интересами.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выполнила договоренности "нормандской четверки" от 2016 года. Речь идет о разведении сил и средств на определенных участках, восстановлении моста в Станице Луганской и водоснабжения оккупированной части Луганской области.

Вчера также стало известно, что у Путина допускают отдельную встречу с Зеленским на нормандском саммите.