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Зеленскому передали на утверждение стратегию нацбезопасности Украины

Новости » Политика     18.02.2020 - 14:03
Зеленскому передали на утверждение стратегию нацбезопасности Украины
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрил и предложил президенту Владимиру Зеленскому для утверждения проект стратегии нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Также приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что на заседании СНБО обсудили наступление боевиков на Донбассе, ситуацию с коронавирусом, утверждение стратегии нацбезопасности Украины и основные показатели государственного оборонного заказа на 2020.

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