Зеленському передали на затвердження стратегію нацбезпеки України

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) схвалила та запропонувала президенту Володимиру Зеленському для затвердження проект стратегії нацбезпеки і оборони. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України), стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей), взаємодія (розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США).

"Вперше в центрі уваги документа - людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека", - заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Також пріоритетами національних інтересів визначається: відстоювання незалежності та державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України; суспільний розвиток, насамперед людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що на засіданні РНБО обговорили наступ бойовиків на Донбасі, ситуацію з коронавірусом, затвердження стратегії нацбезпеки України та основні показники державного оборонного замовлення на 2020.