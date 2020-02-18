ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленському передали на затвердження стратегію нацбезпеки України

Новини » Політика     18.02.2020 - 14:03
Зеленському передали на затвердження стратегію нацбезпеки України
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) схвалила та запропонувала президенту Володимиру Зеленському для затвердження проект стратегії нацбезпеки і оборони. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України), стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей), взаємодія (розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США).

"Вперше в центрі уваги документа - людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека", - заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Також пріоритетами національних інтересів визначається: відстоювання незалежності та державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України; суспільний розвиток, насамперед людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що на засіданні РНБО обговорили наступ бойовиків на Донбасі, ситуацію з коронавірусом, затвердження стратегії нацбезпеки України та основні показники державного оборонного замовлення на 2020.

Данілов оцінив ризики зриву нормандської зустрічі через загострення на Донбасі Данілов: українська сторона має право відповідати на провокації бойовиків відповідним вогнем
Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниРНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся