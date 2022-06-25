В СНБО опровергли топ-3 фейка о кандидатстве Украины в ЕС: список

В СНБО опровергли три самые распространенные фейка о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Среди которых "бесполезность" решения и якобы десятилетняя перспектива вступления.

Фейк 1 - кандидатство в ЕС для Украины является чисто формальным решением, которое якобы "ничего не дает".

Опровержение - статус кандидата для вступления в ЕС открывает для Украины доступ к новым грантам и инвестициям государств ЕС.

Фейк 2 - зачем тот статус кандидата, включили бы сразу в ЕС и не надо "тянуть".

Опровержение - чтобы стать полноценным членом ЕС Украина должна выполнить несколько шагов:

продолжить реформу судебной системы;

усилить борьбу с коррупцией;

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF;

внедрить антиолигархический закон;

привести законодательство о медиа к стандартам ЕС;

изменить законодательство о нацменьшинствах.

Фейк 3 - Албания, Турция и многие другие страны уже по 10-30 лет кандидаты в ЕС и якобы "Украине тоже придется столько ждать!".

Опровержение - в случае выполнения всех условий для кандидата, вступление Украины в ЕС запланировано на 2029 год.

Напомним, 23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

После этого высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз немедленно запускает процедуру подготовки интеграции Украины.

Добавим, президент Владимир Зеленский прокомментировал решение лидеров Евросоюза, заявив, что Украина больше не является третьей страной, как ее трактовала официальная терминология, а теперь она - будущий член в ЕС.

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