Зеленский о статусе кандидата: мы не третья страна, мы будущий член ЕС

Украина больше не является третьей страной, как ее трактовала официальная терминология. Мы избавились от этого значения и стали будущим членом в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время видеообращения.

"Официально признано: Украина - не мост, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не пограничье между орками и эльфами. Украина - это будущий равный партнер для минимум 27 стран ЕС", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что статус кандидата - "это помолвка и серьезный шаг во взаимоотношениях Украины и ЕС".

"Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым. В ближайшем будущем", - отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что Украина сможет привлекаться к работе отдельных органов и новых программ ЕС, доступ к которым ограничен для третьих стран.

"Сегодня мы избавились от этого унизительного определения. Украина никогда не была таковой по сущности, но официальная терминология называла нас именно так. Мы избавились от этого. Мы не третья страна, не десятая, не сотая, мы будущий член ЕС", - подытожил Зеленский.