ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры, - Боррель

Новина українською →
Брюссель, Четверг 23 июня 2022 23:23
ЕС немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

ЕС уже "сейчас" запускает подготовку к интеграции Украины в европейские структуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

В ходе совместного видеообращения с главой МИД Дмитрием Кулебой он назвал сегодняшнее решение Европейского совета "историческим".

"Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в ЕС", - сказал Боррель.

Боррель подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье, а будущее Украины - с ЕС.

Кулеба в свою очередь заявил, что российская военная агрессия не сможет лишить людей в Европе "права жить нормальной и достойной жизнью".

Напомним, сегодня стало известно, что Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.

Президент Франции отреагировал один из первых лидеров. Эммануэль Макрон назвал решение сильным сигналом для России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине