В РНБО спростували топ-3 фейки про кандидатство України в ЄС: список
В РНБО спростували три найпоширеніші фейки про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Серед яких "безкорисливість" рішення та нібито десятирічна перспектива вступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Фейк 1 - кандидатство в ЄС для України є чисто формальним рішенням, яке нібито "нічого не дає".
Спростування - статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС.
Фейк 2 - навіщо той статус кандидата, включили би одразу в ЄС і не треба "тягнути".
Спростування - щоб стати повноцінним членом ЄС Україна повинна виконати кілька кроків:
- продовжити реформу судової системи;
- посилити боротьбу з корупцією;
- забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;
- впровадити антиолігархічний закон;
- привести законодавство про медіа до стандартів ЄС;
- змінити законодавство про нацменшини.
Фейк 3 - Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10-30 років кандидати в ЄС і нібито "Україні теж доведеться стільки чекати!".
Спростування - в разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України в ЄС заплановано на 2029 рік.
Нагадаємо, 23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
Псля цього високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз негайно запускає процедуру підготовки інтеграції України.
Додамо, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення лідерів Євросоюзу, заявивши, що України більше не є третьою країною, як її трактувала офіційна термінологія, а тепер вона - майбутній член в ЄС.
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