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СНБО одобрил положение о реестре олигархов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) еще в мае одобрил положение о реестре олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова для liga.net.

Как отметил Данилов, указ президента о реестре олигархов должен появиться в ближайшее время.

"Другое дело - кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, на вопрос о том, помогла ли война провести деолигархизацию, можно будет ответить после российского вторжения.

Реестр олигархов

Верховная рада приняла закон об олигархах в сентябре 2021 года. Документ помимо всего прочего предполагает создание специального реестра. В этот список попадут те, кто отвечает трем из четырех признаков:

  • наличие значительных активов;
  • монополия на отдельном рынке товаров;
  • участие в политической жизни;
  • контроль медиа.

Напомним, ранее предполагалось, что первых олигархов в Украине официально назовут в мае 2022 года.

Согласно закону, олигархов обяжут подавать декларации.

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СНБОолигарх