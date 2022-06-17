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РНБО схвалила положення про реєстр олігархів

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ще в травні схвалила положення про реєстр олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова для liga.net.

Як зазначив Данілов, указ президента про реєстр олігархів повинен з'явитися найближчим часом.

"Інша справа - хто в ньому буде, як це буде відбуватися і чи є у нас сьогодні час приділяти цьому питанню максимальну увагу. Але ми повинні діяти за законом", - підкреслив він.

У той же час, за його словами, на питання про те, чи допомогла війна провести деолігархізацію, можна буде відповісти після російського вторгнення.

Реєстр олігархів

Верховна рада прийняла закон про олігархів у вересні 2021 року. Документ крім усього іншого передбачає створення спеціального реєстру. У цей список потраплять ті, хто відповідає трьом з чотирьох ознак:

  • наявність значних активів;
  • монополія на окремому ринку товарів;
  • участь у політичному житті;
  • контроль медіа.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що перших олігархів в Україні офіційно назвуть у травні 2022 року.

Відповідно до закону, олігархів зобов'яжуть подавати декларації.

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РНБОолигарх