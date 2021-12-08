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Олигархов обяжут подавать декларации. Как будут наказывать за скрытое имущество

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Киев, Среда 08 декабря 2021 12:55
Олигархов обяжут подавать декларации. Как будут наказывать за скрытое имущество Фото: НАПК будет проверять декларации олигархов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Ростислав Шаправский

Принятый в Украине закон об олигархах обяжет их подавать электронные декларации об имуществе наравне с чиновниками и депутатами. При этом за скрытое имущество им грозит уголовная ответственность.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины".

Как рассказал Заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Иван Пресняков, у олигархов на подачу декларации будет 10 дней с момента включения в реестр СНБО.

"На этих лиц будут распространяться требования по декларированию, а также ответственность за их нарушение: административная или уголовная. Реестр НАПК готов для включения в него деклараций лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, а подразделения, отвечающие за проверку деклараций, готовы к их проверке", - рассказал он РБК-Украина.

Уголовная ответственность будет наступать в том случае, если разница между реальными и заявленными в декларации активами составляет больше 500 прожиточных минимумов. То есть по показателям госбюджета на следующий год - это свыше 1,3 млн гривен. Наказание - от 51 тысячи гривен штрафа до трех лет ограничения свободы.

Если разница больше 5,6 млн гривен, то виновник может получить до двух лет реального тюремного срока.

Напомним, ранее сообщалось, что Венецианская комиссия отложила рассмотрение закона об олигархах на январь.

РБК-Украина подробно расписывало, что предлагает этот закон.

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