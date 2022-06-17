РНБО схвалила положення про реєстр олігархів
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ще в травні схвалила положення про реєстр олігархів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова для liga.net.
Як зазначив Данілов, указ президента про реєстр олігархів повинен з'явитися найближчим часом.
"Інша справа - хто в ньому буде, як це буде відбуватися і чи є у нас сьогодні час приділяти цьому питанню максимальну увагу. Але ми повинні діяти за законом", - підкреслив він.
У той же час, за його словами, на питання про те, чи допомогла війна провести деолігархізацію, можна буде відповісти після російського вторгнення.
Реєстр олігархів
Верховна рада прийняла закон про олігархів у вересні 2021 року. Документ крім усього іншого передбачає створення спеціального реєстру. У цей список потраплять ті, хто відповідає трьом з чотирьох ознак:
- наявність значних активів;
- монополія на окремому ринку товарів;
- участь у політичному житті;
- контроль медіа.
Нагадаємо, раніше передбачалося, що перших олігархів в Україні офіційно назвуть у травні 2022 року.
Відповідно до закону, олігархів зобов'яжуть подавати декларації.
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