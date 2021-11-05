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Зеленский изменил состав СНБО: кто получил кресла

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Пятница 05 ноября 2021 22:09
Зеленский изменил состав СНБО: кто получил кресла Фото: в СНБО обновили состав. Зеленский подписал указ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности. Алексея Резникова, который и так был в СНБО, но в должности главы Министерства реинтеграции, утвердили на должность министра обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.

Согласно указу президента, в персональный состав СНБО были введены:

  • Рябкин Павло - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Свириденко Юлия - первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины.

В то же время Алексея Резникова утвердили на должность министра обороны Украины.

Из состава СНБО вывели:

  • Любченко Алексея;
  • Андрея Тарана;
  • Олега Урусского.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны.

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Владимир Зеленский СНБО
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