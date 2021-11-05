Зеленский изменил состав СНБО: кто получил кресла
Фото: в СНБО обновили состав. Зеленский подписал указ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности. Алексея Резникова, который и так был в СНБО, но в должности главы Министерства реинтеграции, утвердили на должность министра обороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.
Согласно указу президента, в персональный состав СНБО были введены:
- Рябкин Павло - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Свириденко Юлия - первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины.
В то же время Алексея Резникова утвердили на должность министра обороны Украины.
Из состава СНБО вывели:
- Любченко Алексея;
- Андрея Тарана;
- Олега Урусского.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны.