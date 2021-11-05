Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла
Фото: у РНБО оновили склад. Зеленський підписав указ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ради національної безпеки. Олексія Резнікова, який і так був у РНБО, але на посаді голови Міністерства реінтеграції, затвердили на посаду міністра оборони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента.
Відповідно до указу президента, до персонального складу РНБО були введені:
- Рябікін Павло - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Свириденко Юлія - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України.
Водночас Олексія Резнікова затвердили на посаду міністра оборони України.
Зі складу РНБО вивели:
- Любченка Олексія;
- Андрія Тарана;
- Олега Уруського.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що колишній міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков став новим міністром оборони.