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В СНБО назвали соотношение потерь Украины и России в ходе контрнаступления в Харьковской области

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Среда 14 сентября 2022 20:53
В СНБО назвали соотношение потерь Украины и России в ходе контрнаступления в Харьковской области Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Потери украинских и российских военных за время контрнаступления ВСУ в Харьковской области можно представить в отношении 1 к 9 или даже 1 к 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "24 канала".

"На одного нашего погибшего воина приходится 9-10 погибших рашистов, которые ворвались на нашу землю", - сказал он.

Он отметил, что, по законам войны, при наступлении войска теряют значительно больше людей, чем при обороне. Однако, в ходе контрнаступления на Харьковском направлении получилось наоборот.

"Мы ломаем стереотипы не только в военном деле. Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, нашего общества", - сказал Данилов.

Напомним, украинские защитники уже освободили около 388 населенных пунктов в Харьковской области.

Но под оккупацией остается около 6% территории региона.

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СНБО Харьков Алексей Данилов
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