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В РНБО назвали співвідношення втрат України та Росії у ході контрнаступу в Харківській області

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Середа 14 вересня 2022 20:53
В РНБО назвали співвідношення втрат України та Росії у ході контрнаступу в Харківській області Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Втрати українських та російських військових за час контрнаступу ЗСУ у Харківській області можна представити у відношенні 1 до 9 чи навіть 1 до 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "24 каналу".

"На одного нашого загиблого воїна припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю", - сказав він.

Він зазначив, що, за законами війни, при наступі війська втрачають значно більше людей, ніж при обороні. Проте, у ході контрнаступу на Харківському напрямку вийшло навпаки.

"Ми ламаємо стереотипи не лише у військовій справі. Ми ламаємо стереотипи й для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства", - сказав Данілов.

Нагадаємо, українські захисники вже звільнили близько 388 населених пунктів у Харківській області.

Проте під окупацією залишається близько 6% території регіону.

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Олексій Данілов РНБО Харків
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