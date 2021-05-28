МиГом в изгои. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера
- Вынужденная посадка самолёта в Минске: эксклюзивно – пассажир самолёта расскажет детали произошедшего.
- Можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма?
- Чем теперь Лукашенко угрожает Украине?
- Чего ожидать Александру Лукашенко после громкого инцидента?
- Спецоперация по задержанию «вагнеровцев»: что это было – провал украинских спецслужб или фейк?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Алексей Арестович, советник руководителя Офиса Президента Украины;
Станислав Шушкевич, председатель Верховного совета Республики Беларусь (1991–1994);
Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014–2016);
Валентин Наливайченко, народный депутат, ВО «Батькивщина», глава СБУ (2006–2010; 2014–2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005–2006);
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность»;
Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Евгений Мураев, лидер партии «Наши»;
Кирилл Куликов, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005–2007),
Александр Лиходед, лётчик-испытатель, полковник ВВС Украины;
Ренатс Рутинс, пассажир рейса Ryanair (Рига, Латвия);
Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;
Витаутас Бруверис, корреспондент внутренней и внешней политики Литвы;
Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009–2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой;
Вадим Лукашевич, эксперт в области авиации.
Они говорят, а решает народ.