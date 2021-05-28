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МИД подготовил пакет санкций против Беларуси. Его предали в СНБО

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Украина, Пятница 28 мая 2021 18:36
МИД подготовил пакет санкций против Беларуси. Его предали в СНБО Фото: Евгений Енин, заместитель главы МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

МИД Украины подготовил пакет санкций против белорусского режима Александра Лукашенко. Список уже передали в Совет нацбезопасности и обороны.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал заместитель главы МИД Евгений Енин.

"Правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен и следствием этих решений станет указ президента", - заявил он.

По словам Енина, прежде всего санкции коснутся представителей белорусского режима, которые принимали участие в фальсификации президентских выборов или были привлечены к репрессиям мирных граждан.

"Своим последним шагом о закрытии авиационного пространства над Беларусью, а также запрете транзита самолетов белорусских авиакомпаний, украинская сторона показала, что считает ненормальной ту практику белорусских властей, которая была применена к пассажирскому самолету", - подчеркнул дипломат.

Напомним, санкции против Беларуси также готовят в Европейском союзе. Новые европейские санкции могут ударить по экспорту белорусского калия и транзиту газа.

Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.

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