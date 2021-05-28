МИД подготовил пакет санкций против Беларуси. Его предали в СНБО

МИД Украины подготовил пакет санкций против белорусского режима Александра Лукашенко. Список уже передали в Совет нацбезопасности и обороны.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал заместитель главы МИД Евгений Енин.

"Правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен и следствием этих решений станет указ президента", - заявил он.

По словам Енина, прежде всего санкции коснутся представителей белорусского режима, которые принимали участие в фальсификации президентских выборов или были привлечены к репрессиям мирных граждан.

"Своим последним шагом о закрытии авиационного пространства над Беларусью, а также запрете транзита самолетов белорусских авиакомпаний, украинская сторона показала, что считает ненормальной ту практику белорусских властей, которая была применена к пассажирскому самолету", - подчеркнул дипломат.