РНБО ще не отримала санкційний список щодо Білорусі, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що поки не отримував список санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. За його словами, цей документ в РНБО повинен направити Кабмін.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

"При всій повазі до пана Єніна, але у нас є процедури, документ повинен подавати Кабінет міністрів. Це питання спочатку мають проговорити на засіданні Кабміну, Кабмін має ухвалити відповідне рішення, якщо буде рішення та подання прем'єр-міністра, то будемо розглядати. На цю хвилину таких документів у нас ще немає", - сказав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі та передало його в РНБО. Він зазначив, що у список потрапили білоруські чиновники, причетні до фальсифікації виборів та репресій.

До цього про підготовку санкцій проти Білорусі заявляли в Євросоюзі. Європейські санкції можуть ударити по експорту білоруського калію і транзиту газу.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 28 травня експерти та гості студії - Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, експерт у галузі авіації Вадим Лукашевич та інші - розказують, чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму та чим тепер Лукашенко загрожує Україні. Крім того, пасажир літака Ryanair який примусово посадили у Мінську, розповість деталі того, що відбулося.

Також увагу приділяють спецоперації із затримання "вагнерівців", зокрема, дадуть відповідь на питання: що це було - провал українських спецслужб чи фейк?



Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Віталій Кличко прокоментував слова Володимира Зеленського про їхні взаємини та обшуки у структурах Київської міської державної адміністрації.



Заслужений лікар України Ольга Голубовська різко висловилася про систему охорони здоров'я у нашій країні.



Також у ефірі відомі українські лікарі пояснили, що думають про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.



Політики, до слова, теж висловилися про звільнення Степанова і пояснили - це добре чи погано для країни.



Також у прямому ефірі сталася суперечка між Віталієм Кличком і Давидом Арахамією про корупцію у Київській міській адміністрації та про розвиток столиці.