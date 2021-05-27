Санкции ЕС против Лукашенко могут ударить по экспорту калия и транзиту газа

Европейский союз в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа. Такие действия ЕС планирует ввести в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Об этом агентству AFP заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Джозеп Боррель.

"ЕС может нацелиться на ключевой экспорт из Беларуси, включая калийные удобрения и газ, который транзитирует страна, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair", - пишет агентство со ссылкой на слова Борреля.

Он считает, что санкции должны быть такими, чтобы их почувствовал Лукашенко.

"Мы действительно должны принять меры, которые почувствует Лукашенко", - сказал Боррель, отметив, что "угон самолета для задержки пассажира... требует решительной реакции".