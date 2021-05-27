Санкции ЕС против Лукашенко могут ударить по экспорту калия и транзиту газа
Европейский союз в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа. Такие действия ЕС планирует ввести в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.
Об этом агентству AFP заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Джозеп Боррель.
"ЕС может нацелиться на ключевой экспорт из Беларуси, включая калийные удобрения и газ, который транзитирует страна, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair", - пишет агентство со ссылкой на слова Борреля.
Он считает, что санкции должны быть такими, чтобы их почувствовал Лукашенко.
"Мы действительно должны принять меры, которые почувствует Лукашенко", - сказал Боррель, отметив, что "угон самолета для задержки пассажира... требует решительной реакции".
Напомним, Евросоюз планирует ввести новые санкции против Беларуси из-за вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Санкции могут коснуться нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что новые санкции планируют ввести не только против отдельных лиц, но и против государственных структур, близких к власти Беларуси, "чтобы помешать им перемещаться в Европу, приходить в Европу, вести бизнес в Европе".