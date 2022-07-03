В СНБО доказали, что Россия не "случайно" бьет ракетами по гражданским объектам

Там поясняют, что о проблемах точности ракет Х-22 известно еще в СССР.

"Тогда в их ТТХ закладывалась погрешность в 500 м от цели с компенсацией недостатка путем мощности. Но война в Украине показала, что погрешность точности превышает 500 м и достигает вплоть до 3 км", - отмечают в сообщении.

Указано, что Россия еще с мая начала опробовать Х-22 с целью выяснения ее "эффективности".

"И за полтора месяца выяснили, что дальность применения ракет вместо 600 км составляет не более 200 км. Именно на этом расстоянии Х-22 сохраняет точность", - утверждают в СНБО.

По их подсчетам, теперь для ударов по Украине враг использует именно эти параметры:

удар по Кременчугу осуществлен с расстояния 200 км

удар по Белгород-Днестровскому осуществлен со 170 км

Это, как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, и доказывает что удары РФ ракетами по гражданским объектам Украины не может быть случайностью.

Массированные ракетные удары

Напомним, что 25 июня врагом были специально осуществлены с территории Беларуси по 6 областям Украины.

Добавим, уже на следующий день Россия нанесла ракетные удары и по украинской столице, попав в жилую многоэтажку.

Кроме того, 27 июня она ударила ракетами по ТЦ в Кременчуге, в результате чего погибли десятки человек.

Между тем оккупанты почти ежедневно пускают ракеты по Николаеву.

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