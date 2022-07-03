В РНБО довели, що Росія не "випадково" б'є ракетами по цивільним об'єктам

Там пояснюють, що про проблеми точності ракет Х-22 відомо ще в СРСР.

"Тоді в їх ТТХ закладалася похибка у 500 м від цілі з компенсацією недоліку шляхом потужності. Та війна в Україні показала, що похибка точності перевищує 500 м і досягає аж до 3 км", - зазначають в повідомленні.

Вказано, що Росія ще з травня почала випробувати Х-22 з метою з’ясування її "ефективності".

"І за півтора місяця з'ясували, що дальність застосування ракет замість 600 км становить не більше 200 км. Саме на цій відстані Х-22 зберігає точність", - стверджують в СНБО.

За їх підрахунками, тепер для ударів по Україні ворог використовує саме ці параметри:

удар по Кременчуку здійснено з відстані 200 км

удар по Білгород-Дністровському здійснено зі 170 км

Це, як зазначають в Центрі протидії дезінформації при РНБО, і доказує що удари РФ ракетами по цивільним об'єктах України не може бути випадковістю.

Масовані ракетні удари

Нагадаємо, що 25 червня ворогом були спеціально здійснені з території Білорусі по 6 областям України.

Додамо, вже наступного дня Росія завдала ракетних ударів і по українській столиці, влучивши у житлову багатоповерхівку.

Крім того, 27 червня вона вдарила ракетами по ТЦ в Кременчуку, внаслідок чого загинули десятки людей.

Між тим окупанти майже щодня пускають ракети по Миколаєву.

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