СНБО дали право отбирать оборудование на оборону
Фото: СНБО дали право отбирать оборудование на оборону (facebook.com)
Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который урегулирует вопросы принудительного отчуждения и изъятия имущества во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Алексея Гончаренко.
Гончаренко сообщил, что принятый законопроект вносит изменения в другие законы Украины, а также добавляет новые следующие нормы.
- Принудительное отчуждение или изъятие оборудования, которое используется для целей деятельности ОПК и в отношении которого существует риск прерывания его функционирования, будет осуществляться на основании решения СНБО;
- Право государственной собственности на такое оборудование возникает со дня введения в действие указанного решения СНБО;
- Управлением такими активами будет заниматься АРМА.
Напомним, что ранее Верховная Рада Украины официально призвала осудить ядерный терроризм России на Запорожской АЭС.
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