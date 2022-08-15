СНБО дали право отбирать оборудование на оборону

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который урегулирует вопросы принудительного отчуждения и изъятия имущества во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что принятый законопроект вносит изменения в другие законы Украины, а также добавляет новые следующие нормы. Принудительное отчуждение или изъятие оборудования, которое используется для целей деятельности ОПК и в отношении которого существует риск прерывания его функционирования, будет осуществляться на основании решения СНБО;

Право государственной собственности на такое оборудование возникает со дня введения в действие указанного решения СНБО;

Управлением такими активами будет заниматься АРМА.