РНБО дали право відбирати обладнання на оборону

Верховна Рада України підтримала законопроект, який врегулює питання примусового відчуження та вилучення майна під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Олексія Гончаренка.

Гончаренко повідомив, що ухвалений законопроект №7605 вносить зміни до інших законів України, а також додає нові наступні норми. Примусове відчуження або вилучення обладнання, яке використовується для цілей діяльності ОПК і щодо якого існує ризик переривання його функціонування, здійснюватиметься на підставі рішення РНБО;

Право державної власності на таке обладнання виникає з дня введення в дію вказаного рішення РНБО;

Управлінням такими активами буде займатись АРМА.