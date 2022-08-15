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РНБО дали право відбирати обладнання на оборону

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 15:34
РНБО дали право відбирати обладнання на оборону Фото: РНБО дали право відбирати обладнання на оборону (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Верховна Рада України підтримала законопроект, який врегулює питання примусового відчуження та вилучення майна під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Олексія Гончаренка.

Гончаренко повідомив, що ухвалений законопроект №7605 вносить зміни до інших законів України, а також додає нові наступні норми.

  • Примусове відчуження або вилучення обладнання, яке використовується для цілей діяльності ОПК і щодо якого існує ризик переривання його функціонування, здійснюватиметься на підставі рішення РНБО;
  • Право державної власності на таке обладнання виникає з дня введення в дію вказаного рішення РНБО;
  • Управлінням такими активами буде займатись АРМА.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада України офіційно закликала засудити ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС.

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