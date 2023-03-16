Снайперська зброя, спецспорядження та тепловізори: Естонія направить Україні новий пакет допомоги

"Вчора разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що додаткового часу на підтримку України нема де взяти. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським Союзом одного мільйона артилерійських снарядів", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив, що Україні потрібно також продовжувати відправляти дрібніші та цілеспрямованіші пакети допомоги. Тому було ухвалено рішення направити черговий пакет допомоги на додаток до попереднього, спеціально для оснащення спецпідрозділів та снайперів.

Повідомляється, що пакет допомоги включає напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спецспорядження, патрульні катери та тепловізори. Україна також отримає медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги складає 494 300 євро.

Зазначається, що Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму майже 400 млн євро, або понад 1% ВВП.

Нагадаємо, наприкінці лютого Естонія виділила новий пакет військової допомоги Україні.

Крім того, Фінляндія дозволила Естонії реекспорт гаубиць Д-30 та снарядів до них для допомоги Україні.

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