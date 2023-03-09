ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія дозволила Естонії реекспорт гаубиць Д-30 і снарядів до них в Україну

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 18:45
Фінляндія дозволила Естонії реекспорт гаубиць Д-30 і снарядів до них в Україну Фото: Д-30 (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 березня, Фінляндія вирішила дозволити Естонії реекспорт гаубиць Д-30 та снарядів до них в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Фінляндії.

На підставі дозволу на реекспорт, Естонія може експортувати в Україну наступну продукцію:

  • 122-мм гаубиці Д-30;
  • Боєприпаси.

"Естонія оголосила, що кількість товарів, що експортуються, повинна зберігатися в таємниці", - йдеться у повідомленні.

Уряд розглянув це питання та видав Естонії поданий дозвіл на реекспорт в Україну. Естонія має 42 таких гаубиці, які раніше були куплені у Фінляндії. Раніше повідомлялось, що частину з них планувалось передати Збройним силам України.

Д-30

Радянська гаубиця, що буксирується 122-мм, прийнята на озброєння ЗС Союзу РСР 12 травня 1960 року. У 1978 році була модифікована і перебуває на цей час на озброєнні багатьох держав під назвою Д-30А

Нагадаємо, що Фінляндія вирішила передати Україні три танки Leopard 2R для розмінування територій у рамках нового пакету допомоги. Натомість країна придбає нові танки у Німеччини.

У неділю, 26 лютого, уряд Естонії виділив новий пакет військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Финляндия Війна в Україні
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях