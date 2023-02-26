Естонія виділила новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
У неділю, 26 лютого, уряд Естонії виділив новий пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
До пакета допомоги входять автоматична зброя, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізійні камери, генератори та зарядні пристрої, а також одяг.
Видання зазначає, що Естонія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 млн євро, що становить понад 1% її ВВП.
Сьогодні міністр оборони Ханно Певкур зустрівся в Києві з міністром оборони України Олексієм Резніковим і оголосив про черговий пакет військової допомоги Естонії, який цього разу складатиметься зі зброї й устаткування, що будуть передані Силам спеціальних операцій.
Міністерство оборони просить про фінансову компенсацію за передане обладнання через EFF, з якої Естонії буде відшкодовано 156 млн євро на підставі вже ухвалених рішень.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Естонії заявили, що вони планують замовити значну кількість боєприпасів, що баражують, через агресію РФ.
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