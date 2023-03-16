Снайперское оружие, спецснаряжение и тепловизоры: Эстония направит Украине новый пакет помощи

"Вчера вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате "Рамштайн", и понятно, что дополнительного времени при поддержке Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена ​​на совместную закупку Европейским Союзом одного миллиона артиллерийских снарядов", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что Украине нужно также продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи. Поэтому было принято решение направить очередной пакет помощи в дополнение к предыдущему, специально для оснащения спецподразделений и снайперов.

Сообщается, что пакет помощи включает полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и спецснаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Украина также получит медицинское оборудование. Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро.

Отмечается, что Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более 1% ВВП.

Напомним, в конце февраля Эстония выделила новый пакет военной помощи Украине.

Кроме того, Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов к ним для помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.