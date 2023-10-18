Снайпери ССО показали полювання на окупантів у Херсонській області (відео)

Українські снайпери продовжують ліквідувати російських окупантів, які перебувають на лівобережжі Херсонської області. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій Збройних сил України у Telegram.

У СЗГ наголошують, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України перебувають під постійним "наглядом" наших воїнів, навіть цього не підозрюючи.

"Так, у Херсонській області снайпери 73-го центру СЗГ полюють на російських окупантів, які вештаються лівим берегом Дніпра. Кожен постріл наших операторів покращує статистику "хороших" (знищених) росіян", - наголошують військові.

Ліквідація окупантів

Нагадаємо, що українські захисники щодня ліквідують російських солдатів, які вторглися на територію нашої країни.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу, 17 жовтня, втрати росіян становили 620 осіб.

При цьому з початку повномасштабної війни наші солдати ліквідували 290 050 солдатів РФ.