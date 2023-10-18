ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снайперы ССО показали охоту на оккупантов в Херсонской области (видео)

Среда 18 октября 2023 17:50
UA EN RU
Снайперы ССО показали охоту на оккупантов в Херсонской области (видео) Иллюстративное фото: снайперы ССО показали охоту на оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские снайперы продолжают ликвидировать российских оккупантов, которые находятся на левобережье Херсонской области. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В ССО подчеркивают, что россияне на временно оккупированных территориях Украины находятся под постоянным "наблюдением" наших воинов, даже этого не подозревая.

"Так, в Херсонской области снайперы 73-го центра ССО охотятся на российских оккупантов, которые бродят по левому берегу Днепра. Каждый выстрел наших операторов улучшает статистику "хороших" (уничтоженных) россиян", - подчеркивают военные.

Ликвидация оккупантов

Напомним, украинские защитники ежедневно ликвидируют российских солдат, которые вторглись на территорию нашей страны.

Согласно данным Генштаба ВСУ, за последние сутки, 17 октября, потери россиян составили 620 человек.

При этом всего с начала полномасштабной войны наши солдаты ликвидировали 290 050 солдат РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Войска РФ Война России против Украины
NEWS
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ