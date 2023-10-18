Снайперы ССО показали охоту на оккупантов в Херсонской области (видео)

Украинские снайперы продолжают ликвидировать российских оккупантов, которые находятся на левобережье Херсонской области. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В ССО подчеркивают, что россияне на временно оккупированных территориях Украины находятся под постоянным "наблюдением" наших воинов, даже этого не подозревая.

"Так, в Херсонской области снайперы 73-го центра ССО охотятся на российских оккупантов, которые бродят по левому берегу Днепра. Каждый выстрел наших операторов улучшает статистику "хороших" (уничтоженных) россиян", - подчеркивают военные.

Ликвидация оккупантов

Напомним, украинские защитники ежедневно ликвидируют российских солдат, которые вторглись на территорию нашей страны.

Согласно данным Генштаба ВСУ, за последние сутки, 17 октября, потери россиян составили 620 человек.

При этом всего с начала полномасштабной войны наши солдаты ликвидировали 290 050 солдат РФ.