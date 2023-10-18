Понад 600 окупантів, 6 вертольотів і один літак. Втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 18 жовтня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та шість вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 290050 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4981 (+2) од,

бойових броньованих машин - 9420 (+15) од,

артилерійських систем - 6944 (+8) од,

РСЗВ - 814 од,

засоби ППО - 547 од,

літаків - 319 (+1) од,

гелікоптерів - 323 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5301 (+10),

крилаті ракети - 1534 (+1) од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9303 (+10) од,

спеціальна техніка - 982.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на північ від Кліщіївки на Донеччині та досягли успіху в напрямку Мелітополя Запорізької області, зокрема на захід від Вербового. Також у ЗСУ зазначають, що інтенсивність російських атак поблизу Авдіївки знизилася.