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Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу

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Україна, Субота 18 лютого 2023 08:16
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 18 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок суботи, 18 лютого, українські військові ліквідували за добу 1010 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 142270 військових. Крім того, ЗСУ знищили дві ППО та три БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 142270 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3303 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6533 (+13) од,
  • артилерійських систем - 2326 (+4) од,
  • РСЗВ - 469 (+2) од,
  • засоби ППО - 243 (+2) од,
  • літаків - 298 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+3),
  • крилаті ракети - 871 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 223 (+2).

Як повідомлялося, ЗСУ на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ.

Також українські військові відбили кілька атак окупантів у районі Вугледару Донецької області, а також завдали ряд точних ударів по центрах логістики російських військ у Херсонській області.

Крім цього, російські окупанти 17 лютого продовжували наступати на п'яти напрямках. Водночас вразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу C-300.

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