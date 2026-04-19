Проблемы с боеприпасами и связью в российской армии становятся системными, а их влияние на боеспособность подразделений все больше усиливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ ".

По данным агентов движения, среди российских военнослужащих все чаще обсуждается нехватка боеприпасов для отдельных типов артиллерии. Речь идет о так называемом "снарядном голоде", который непосредственно влияет на способность подразделений вести огонь и удерживать позиции.

В то же время серьезной проблемой остается связь. Используемые системы работают нестабильно и легко подавляются украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате подразделения теряют координацию, а управление на отдельных участках фронта фактически усложняется или срывается.

Как отмечают в "АТЕШ", эти проблемы активно обсуждаются самими военными и уже воспринимаются как системные.

"При этом ресурсы постепенно исчерпываются, а эффективность подразделений продолжает снижаться", - подытожили в движении.