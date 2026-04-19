В "АТЕШ" раскрыли масштабные проблемы армии РФ со связью и боеприпасами

10:06 19.04.2026 Вс
Какие настроения царят среди российских военных?
aimg Мария Науменко
В "АТЕШ" раскрыли масштабные проблемы армии РФ со связью и боеприпасами Фото: российский военный (Getty Images)

Проблемы с боеприпасами и связью в российской армии становятся системными, а их влияние на боеспособность подразделений все больше усиливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение"АТЕШ".

По данным агентов движения, среди российских военнослужащих все чаще обсуждается нехватка боеприпасов для отдельных типов артиллерии. Речь идет о так называемом "снарядном голоде", который непосредственно влияет на способность подразделений вести огонь и удерживать позиции.

В то же время серьезной проблемой остается связь. Используемые системы работают нестабильно и легко подавляются украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате подразделения теряют координацию, а управление на отдельных участках фронта фактически усложняется или срывается.

Как отмечают в "АТЕШ", эти проблемы активно обсуждаются самими военными и уже воспринимаются как системные.

"При этом ресурсы постепенно исчерпываются, а эффективность подразделений продолжает снижаться", - подытожили в движении.

Также армия РФ сталкивается с проблемами пополнения личного состава на фоне роста потерь. По данным Институт изучения войны, темпы набора контрактников постепенно снижаются.

В первом квартале 2026 года ежедневный набор оценивается на уровне 800-1000 человек против 1000-1200 годом ранее, несмотря на рекордные выплаты. В то же время вербовка не успевает за потерями, а в РФ активизируют скрытую мобилизацию и давление на гражданский сектор.

Трампа "кинули"? Власти Ирана отказались передавать США обогащенный уран
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы