В "АТЕШ" раскрыли масштабные проблемы армии РФ со связью и боеприпасами
Проблемы с боеприпасами и связью в российской армии становятся системными, а их влияние на боеспособность подразделений все больше усиливается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение"АТЕШ".
По данным агентов движения, среди российских военнослужащих все чаще обсуждается нехватка боеприпасов для отдельных типов артиллерии. Речь идет о так называемом "снарядном голоде", который непосредственно влияет на способность подразделений вести огонь и удерживать позиции.
В то же время серьезной проблемой остается связь. Используемые системы работают нестабильно и легко подавляются украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате подразделения теряют координацию, а управление на отдельных участках фронта фактически усложняется или срывается.
Как отмечают в "АТЕШ", эти проблемы активно обсуждаются самими военными и уже воспринимаются как системные.
"При этом ресурсы постепенно исчерпываются, а эффективность подразделений продолжает снижаться", - подытожили в движении.
Также армия РФ сталкивается с проблемами пополнения личного состава на фоне роста потерь. По данным Институт изучения войны, темпы набора контрактников постепенно снижаются.
В первом квартале 2026 года ежедневный набор оценивается на уровне 800-1000 человек против 1000-1200 годом ранее, несмотря на рекордные выплаты. В то же время вербовка не успевает за потерями, а в РФ активизируют скрытую мобилизацию и давление на гражданский сектор.