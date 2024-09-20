ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Снаряди звозили кілька днів. У Донецькій області партизани знайшли великий склад РФ

Донбас, П'ятниця 20 вересня 2024 12:55
UA EN RU
Снаряди звозили кілька днів. У Донецькій області партизани знайшли великий склад РФ Фото: у Донецькій області партизани знайшли великий склад РФ із артилерією (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Донецькій області партизани знайшли великий склад зі снарядами РФ. Артилерія звозилася туди вантажівками кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент з числа військовослужбовців 36-ї ОМСбр РФ, доповів нам інформацію про місце розташування нового польового артилерійського складу поблизу населеного пункту Берестове Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Партизанам вдалося з'ясувати, що на склад кілька днів поспіль звозилися КамАЗами та УРАЛами величезна кількість ящиків з боєприпасами для подальшого відправлення на фронт.

Снаряди звозили кілька днів. У Донецькій області партизани знайшли великий склад РФ

Стеження партизанів за окупантами у Донецькій області

Партизани постійно відстежують переміщення окупантів у Донецькій області та проводять розвідку важливих об'єктів, які беруть участь у забезпеченні російських військових.

Наприклад, раніше партизани знайшли командний пункт росіян у Донецькій області, в селі Стародубівка. Він розташований на території ангарів у лісовій місцевості.

Крім того, партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області, у Євгенівці. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні
NEWS
Смог у столиці. Чому якість повітря в Києві б'є антирекорди та що з цим робити
Смог у столиці. Чому якість повітря в Києві б'є антирекорди та що з цим робити
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади